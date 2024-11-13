Новый геномный тест способен определить почти любую инфекцию

В Калифорнийском университете в Сан-Франциско сообщили о создании геномного теста для обнаружения патогенов — вирусов, бактерий, грибков и паразитов. Тест способен значительно улучшить диагностику неврологических инфекций, таких как менингит и энцефалит, а также помочь в раннем выявлении пандемий. Тест использует метод метагеномного секвенирования следующего поколения, который анализирует все нуклеиновые кислоты в образце. Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine Первоначально разработанный для анализа спинномозговой жидкости, тест успешно применялся для выявления неврологических инфекций у нескольких пациентов. Он работает путем секвенирования всего генетического материала, а затем запускает конвейер вычислительного анализа для отделения человеческих последовательностей от тех, которые происходят от бактерий, вирусов, грибков или паразитов.

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Исследования показали, что тест правильно идентифицирует патогены в 86% случаев.

В 2014 году команда использовала эту технологию, чтобы помочь врачам в Висконсине лечить маленького мальчика, который находился в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии с недиагностированной инфекцией.

Длинная серия тестов не смогла выяснить, что с ним не так, однако новинка потребовала всего 48 часов, чтобы выявить у мальчика лептоспироз, который лечится пенициллином. Ребенка удалось спасти.

Создатели также адаптировали тест для анализа респираторных заболеваний. Этот вариант теста может обнаруживать вирусы с пандемическим потенциалом, например COVID, виды гриппа A и B и другие респираторные заболевания менее чем за сутки, даже при низкой концентрации вируса в образце.

Автоматизация нового теста для респираторной жидкости сокращает время обработки и требует всего 30 минут. Оба варианта теста получили статус революционного устройства от FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) На данный момент это самый быстрый и точный тест, — говорят ученые.