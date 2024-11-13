Новый микроорганизм поможет в разработке лекарств

В честь братьев Стругацких назвали новый микроорганизм, который российские учёные нашли в Чёрном море. Особенность его заключается в том, что он способен вырабатывать «сквален». Что же такого в этом сквалене? И как «микро-Струкацкие» помогут России в борьбе с заболеваниями?

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Сквален — самое настоящее чудо природы, «лекарство от всех болезней». Это натуральный углеводород, который выступает промежуточным соединением для синтеза стероидов и холестерина. Его используют в косметике (крема лучше впитываются, а кожа становится здоровее), и в медицине — для лечения раковых заболеваний, гепатита, ВИЧ и др.

Это очень дорогое вещество, добывают которое в основном из печени акул, но можно получить и из некоторых зерновых культур, например, амаранта (именно так его и получают в России). До 2018-го года тема «сквалена» была не особо актуальна, но сейчас идёт активное развитие скваленирования (модификации лекарств для их лучшего усвоения).

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А теперь поподробнее, зачем говорить о сквалене и чем он же полезен?

Сквален вырабатывается у акул в печени. Благодаря ему, у них есть невосприимчивость к разного рода заболеваниям, например вирусным.

Сквален — от латинского слова squalus (акула), также его называют «витамин кислорода». Его открыл японский химик Митцумаро Цуджимото в 1906 году.

У нас он тоже вырабатывается, но только до 20 лет. Рассмотрим поподробнее, как этот «витамин кислорода» влияет на нас.

— Продлевает молодость. Сквален помогает коже оставаться эластичной, не даёт появиться морщинам и предотвращает негативное воздействие солнечных лучей.

— Защита нашего организма. Стимулируют выработку иммунных клеток, которые противостоят заболеваниям, а так же не позволяет раковым клеткам развиться. Помимо этого, очищает организм от различных токсинов и вредных бактерий.

— Отличный транспортёр. В вакцинах используют сквален как проводник для лекарства: он проникает сквозь мембраны клеток и доставляет вакцину прямиком в зону поражения. А ещё чудо-вещество предотвращает негативные реакции организма на лекарства: нет повышения температуры, головной боли и т. д.

С этим разобрались. Так как связаны сквален, Стругацкие, микроорганизмы и российские учёные?

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«Микро-Стругацкие» — помощники российской медицины

На Чёрном море нашли неизвестный науке микроорганизм, который назвали в честь писателей братьев Стругацких — Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii. Отнесли его к протистам, то есть водорослям. Биохимия протистов очень разнообразна, поэтому и для человека они весьма полезны: в них содержатся много полезных веществ, которые могут пригодиться в косметологии и фармацевтике.

Обнаружение этого фантастического микроорганизма не просто большой шаг в исследовании морской жизни, но и потенциальный источник инноваций в различных областях, от медицины до биотехнологий.

Как оказалось, «Микро-Стругацких» можно использовать для получения этого самого сквалена.Он станет доступнее, что снизит стоимость лекарств: отлавливать акул и выращивать амарант гектарами как-то ощутимо дороже выходит. Совсем скоро не придётся отдавать половины зарплаты за пачку таблеток, которые необходимы для терапии онкологии.

Согласно современным представлениям, основную массу этого вещества, циркулирующего в пищевой цепочке морей, производят различные протисты. Очевидно, что разводить протистов, вырабатывающих сквален, в реакторе намного легче, чем ловить акул или других рыб в океане.

Еще один несомненный плюс – это открытие российских учёных, следовательно, нет лицензионных ограничений и проблем с патентами: наши специалисты могут разрабатывать новые лекарства с чистой совестью. Исследования будут проводить в течении 2-х лет, чтобы окончательно убедиться в пользе этих микроорганизмов.

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Так что в итоге?

Такая находка, как «Стругацкие», доказывает, что море обладает огромным потенциалом для развития науки и медицины. Задача учёных — научиться использовать эти дары природы на благо человечества и планеты в целом. А сами же микроорганизмы Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii могут дать толчок для развития фармацевтики в России и продлить жизнь населения страны. Это ли не здорово?