Ученые из Пенсильванского университета установили, что несоответствие между циркадными ритмами мозга и печени приводит к расстройствам пищевого поведения и набору веса у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Циркадные ритмы, регулируемые супрахиазматическим ядром (СХЯ) в гипоталамусе, управляют биоритмами организма, но, как показало новое исследование, почти каждая клетка в теле, включая клетки печени, имеет свои собственные «внутренние часы». Сбои в их работе могут привести к нарушениям обмена веществ.

Ученые установили, что у мышей с нарушенными циркадными ритмами печени наблюдались отклонения в пищевых привычках: они потребляли больше калорий во время фазы покоя и на протяжении всего 24-часового цикла. В случае, когда у животных был перерезан печеночный блуждающий афферентный нерв (HVAN), соединяющий мозг с печенью, переедания прекращались.

Исследователи объяснили, что синхронизация внутренних часов, основанных на освещении и питании, имеет ключевое значение для нормализации метаболизма. Однако нарушения циркадных ритмов, например, из-за смены часовых поясов или работы по ночам, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. По словам ученых, такие опасные последствия проявляются не только у мышей, но и у людей.

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