Группа ученых из НИУ ВШЭ изучила нейромеханизмы убеждения. Авторы сравнили, как ведет себя мозг у тех, кто хорошо поддается убеждению и принимает доводы экспертов, и у тех, кто склонен сопротивляться убеждающей аргументации. Результаты исследования опубликованы в PNAS.

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Авторы представили испытуемым речь эксперта о вреде сахара. Чтобы получить полную и подробную картину нейронной активности у разных групп испытуемых, исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию. С помощью специального математического анализа (метод межсубъектных корреляций) ученые искали, насколько активность мозга похожа у разных испытуемых при прослушивании мнения эксперта.

В эксперименте приняли участие 50 человек. Исследование состояло из двух блоков. Сначала участников просили оценить три типа продуктов — содержащие сахар, без сахара и несъедобные товары — и назначить для них максимально приемлемую цену. Затем испытуемые слушали 7-минутную лекцию эксперта о вреде употребления сахара, после чего им вновь предлагали оценить те же продукты.

В результате часть участников изменила свое мнение в сторону здорового питания. При этом именно у этой группы паттерны мозговой активности сильно различались: например, наблюдалось большее разнообразие активности в нижних отделах лобной коры — области мозга, которая играет ключевую роль в принятии решений и социальном познании. В отличие от этой группы, мозг участников, которые критически отнеслись к доводам эксперта, обрабатывал информацию одинаково. Они демонстрировали высокую синхронизацию активности в областях, связанных с саморефлексией и критической оценкой информации.

«Мы воспользовались необычным методом изучения работы мозга: изучали сходство нейронной активности у группы людей. По-научному это называется “межсубъектные корреляции активности мозга”. Результаты нашей работы можно описать как своеобразный “эффект Анны Карениной”: все равнодушные и невосприимчивые к аргументам реагируют на речь эксперта одинаково, все убежденные экспертом реагируют по-своему. Видимо, эффективное аргументированное сообщение способно подстроиться под индивидуальные особенности людей, затрагивая важные для конкретного слушателя аспекты», — объясняет руководитель проекта, заведующий Международной лабораторией социальной нейробиологии Василий Ключарев.

Интересно, что участники, на которых повлияла лекция эксперта, были готовы больше заплатить за полезную еду, но ценность сахаросодержащей еды для них не упала. По мнению ученых, это может быть связано со структурой аудиосообщения: в конце эксперт рассказывал о преимуществах употребления полезных продуктов, а не о вреде сахара. Информация, которая завершает сообщение, как правило, запоминается лучше всего.