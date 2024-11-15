Около 2,3 миллионов взрослых американцев старше 65 лет (более 4%) страдают деменцией. Но даже без этого диагноза ухудшение работы мозга считается нормальным с возрастом. Вот как замедлить это или даже предотвратить.

Исследования показали, что благодаря отказу от курения и контролю артериального давления можно отсрочить снижение когнитивных способностей или даже предотвратить это.

Также в ходе одного исследования (под названием Synapse Project) одной группе участников предложили заняться новой деятельностью, в которой у них было мало опыта. Это цифровая фотография или шитьё. Другой группе дали на выбор занятия, требующие мало активного обучения. Например, тематические мероприятия, связанные с путешествиями или кулинарией, или решение кроссвордов, прослушивание музыки, просмотр фильмов. Обе группы проводили время вместе 15 часов в неделю в течение 14 недель.

У людей, которым назначили новые, сложные виды деятельности, был значительный прирост памяти, скорости обработки данных и способности к рассуждению по сравнению с теми, у кого занятия были менее сложные интеллектуально.

Также сканирование мозга показало, что в ходе исследования те, кто занимался более сложными видами деятельности, повысили свою нейронную эффективность. То есть их мозгу не приходилось сильно напрягаться для решения проблем или вспоминания информации.

Ещё специалисты обнаружили, что чем больше времени участники тратили на свои проекты, тем больше развивались их мозговые способности и тем лучше была их память к концу 14 недель. Причём разницы в эффективности между тем, в одиночку люди чем-то занимались или вместе с другими, не было.

В целом для улучшения работы мозга нужно бросать себе вызов. Это происходит само собой, когда пробуешь что-то новое. Часто обучение новому сопровождается усилиями, а иногда и разочарованием, требует активности лобной доли (она управляет мышлением и суждением) и теменной доли (она обрабатывает внимание и объединяет различные сенсорные сигналы).

Игры, которые рекламируются, как полезные для тренировки мозга, могут быть не лучшим решением. Хотя если вы играете во что-то сложное типа Tetris, Rise of Nations, то они могут улучшить ваши познавательные способности. Исследования даже показали, что игра в Super Mario 64 может увеличить объём мозга в гиппокампе (центре памяти).

Ключевым моментом при выборе игры для тренировки мозга является сложность. Если вы любите слова, то попробуйте игру на основе чисел, если любите математику — поиграйте в подбор слов или решите словесные головоломки. Выбор задачи, которая заставляет вас чувствовать себя некомфортно, даёт наилучшие шансы на сохранение и улучшение способности к познанию. Как только вы почувствуете, что стало легко, пришло время поменять задачу или сделать её сложнее.

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