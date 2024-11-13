Волгоградские ученые сделали важный шаг в борьбе с тромбозом

На сегодняшний день ацетилсалициловая кислота является самым распространенным средством благодаря своим противовоспалительным и обезболивающим свойствам, а также способности противодействовать тромбозу. Тем не менее его постоянный прием может вызывать осложнения, такие как раздражение желудочной слизистой и кровотечения.

Препарат, созданный волгоградскими учеными, лишен этих негативных эффектов. Исследования показали, что он в 11 раз эффективнее в борьбе с артериальным тромбозом. У крыс, которым вводили новый препарат, количество тромбоцитов в нижней полой вене было в шесть раз меньше по сравнению с теми, кто принимал аспирин.

Ученые надеются, что результаты их работы помогут обновить клинические рекомендации по лечению сердечно-сосудистых заболеваний и предложат более безопасную альтернативу аспирину, обращая внимание на эффективность нового препарата К-167.

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