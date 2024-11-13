Ученые нашли генетическое решение проблемы тяги к сладкому

В ходе нового исследования, проведенного международной командой ученых, обнаружилась возможность целенаправленного воздействия на ген сахаразы-изомальтазы SI для снижения потребления сахарозы на уровне популяции.

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Известно, что избыток калорий, получаемых из сахара, приводит к развитию ожирения и диабету 2-го типа. По данным, жители Великобритании потребляют 9-12% калорий, поступающих с пищей, в виде свободных сахаров, в том числе сахарозы. До 79% населения употребляют до трех сладких перекусов в день. Порядка 10% населения страдают синдромом раздраженного кишечника, связанного с генетическими дефектами в переваривании сахарозы.

Ученым удалось показать, что генетические различия в способности переваривать глюкозу связаны не только с тем, сколько сахарозы ест человек, но и с тем, насколько у него есть тяга к сладким продуктам.

Исследователи провели эксперименты с мышами, у которых отсутствовал ген SI. В ходе изучения их пищевого поведения обнаружилось быстрое снижение потребления и предпочтения сахарозы. Эти результаты были подтверждены в двух больших популяционных когортах, включающих 6 000 особей в Гренландии и 134 766 особей в Британском биологическом банке.

Авторы использовали нутригенетический подход, чтобы понять, как генетические вариации в гене SI влияют на потребление и предпочтение сахарозы у людей. Оказалось, что люди с неперевариваемостью сахарозы в Гренландии потребляли меньше продуктов, богатых сахарозой, тогда как людям с дефектным, частично функционирующим геном SI в Великобритании больше нравились богатые сахарозой продукты.

В выводе ученых прозвучало, что генетические различия в способности переваривания сахарозы могут влиять на потребление и предпочтения богатых сахарозой продуктов – и открывают возможность целенаправленного воздействия на ген SI для избирательного снижения потребления сахарозы на уровне популяции.