В России разработали усиленный аналог аспирина

Волгоградские учёные разработали препарат, который превосходит аспирин по эффективности в 11 раз

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Учёные из Волгоградского государственного медицинского университета успешно завершили доклинические испытания нового лекарства, которое может стать безопасной альтернативой аспирину в борьбе с тромбозом. Специалисты отмечают, что их разработка — препарат К-167 — показывает высокий эффект против образования тромбов, что особенно важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании было доказано, что новый препарат превосходит аспирин по эффективности, при этом снижая риск типичных побочных эффектов, таких как раздражение слизистой желудка.

Испытания на лабораторных животных продемонстрировали заметное преимущество К-167 в предотвращении тромбоза. Для проверки действия препарата учёные смоделировали два типа тромбоза и разделили животных на группы, одна из которых получала стандартный аспирин, а вторая — К-167. Результаты показали, что препарат К-167 в 11 раз эффективнее аспирина при артериальном тромбозе и в 6 раз больше снижает количество тромбоцитов в нижней полой вене, что уменьшает риск тромбоза этого типа.

Исследователи утверждают, что новая методика открывает перспективы для улучшения лечения болезней сердечно-сосудистой системы. Поскольку аспирин при длительном применении часто вызывает желудочные кровотечения и расстройства пищеварения, К-167 может стать удобной альтернативой. Новый препарат направлен на блокировку фермента GSK-3b, играющего ключевую роль в образовании тромбов, что позволяет контролировать процесс тромбообразования безопаснее и эффективнее.

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