Российские ученые раскрыли, как убеждения влияют на мозг по-разному

Российские и американские ученые выяснили, что воздействие убеждений на человеческий мозг зависит от успешности аргументации. Все безуспешные попытки убедить человека в чём-то изменяют работу мозга схожим образом, в то время как успешное убеждение затрагивает уникальные особенности функционирования различных отделов нервной системы.

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Исследование, проведенное в рамках эксперимента с участием 50 добровольцев, показало, что реакции мозга различаются в зависимости от того, насколько человек воспринимает аргументы эксперта. Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), чтобы наблюдать, как мозг реагирует на лекцию о вреде сахара, сообщили в пресс-службе Национальный исследовательский университет (НИУ) ВШЭ сообщили

Результаты показали, что те, кто был скептически настроен и не поддался убеждениям, демонстрировали схожие реакции в областях мозга, связанных с критической оценкой информации. В противоположность этому, у тех, кто был убеждён, изменялась активность в разных отделах мозга, включая лобную кору, что связано с принятием решений и социальной адаптацией.

Этот эффект ученые назвали «эффектом Анны Карениной», подчеркивая, что успешное убеждение может подстраиваться под индивидуальные особенности восприятия.