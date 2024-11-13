Создатель российской вакцины от рака раскрыл, какие виды онкологии она лечит

Один из создателей российской вакцины от рака член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков раскрыл, какие виды онкологии она лечит.

В интервью NEWS.ru он заявил, что данный препарат должен работать против любых разновидностей рака.

По его словам, неважно, какой орган заражен, так как лекарства будут воздействовать на иммунитет пациента, чтобы организм мог сам бороться с раковыми клетками.

«Вакцины должны работать против любых разновидностей онкологии, – подчеркнул Чумаков. – Важно, что любые измененные клетки – это паразит в организме человека. Поэтому самое главное сделать так, чтобы он был видимым для иммунитета».

При этом он добавил, что российская вакцина от рака предполагает полное излечение, так как запускаются естественные механизмы удаления раковых клеток и «организм практически излечивает сам себя».

«Но вакцину нужно будет совмещать с другими методами борьбы с онкологией», – резюмировал член-корреспондент РАН.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что доклинические исследования российской вакцины от рака показали, что препарат подавляет развитие злокачественной опухоли. Более того, вакцина, вероятно, может подавить возможность появления метастазов.