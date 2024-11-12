Ученые: почему люди с низким болевым порогом могут быть психопатами

Болевой порог у каждого человека разный. Кто-то терпит до последнего, а для кого-то невыносимым является даже незначительное физическое вмешательство. Нидерландские ученые провели исследование, которое показало, что люди, подверженные психопатии, имеют больший болевой порог.

Проведенный опыт показал, что психопаты не только устойчивы к боли, но еще и не способны извлекать выводы из болезненных уроков.

Ученые считают, что низкий болевой порог таких людей связан с сильным стремлением к некой награде, что делает их более импульсивными и настойчивыми.

Разумеется, как говорят исследователи, не все люди, с легкостью переносящие физическое воздействие — психопаты. Однако, так или иначе, они имеют какую-то часть психопатических наклонностей.

Стоит отметить, что в настоящее время ученые не смогли объяснить точную механику этого, вероятно, нарушенного процесса восприятия боли.

Авторы исследования, которое еще будет продолжаться, считают, что его результаты позволят понять, почему психопаты продолжают вести себя асоциально, не смотря на то, что такое поведение может создавать им неудобства.

Ранее мы информировали о простом способе снизить давление и почему не всем можно есть свеклу.