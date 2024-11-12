Финские ученые считают, что у приезжих крепче здоровье

Люди, которые родились за границей, оказались более здоровыми, чем родившиеся в Финляндии. Об этом сообщил финский вещатель Yle со ссылкой на результаты исследования университетов Хельсинки и Тампере.

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В ходе исследования ученые сравнивали смертность среди людей старше 70 лет, а также причины смерти родившихся в 2002—2020 годах. Выяснилось, что у родившихся вне Финляндии ниже смертность от рака, заболеваний нервной системы и сердечно-сосудистых болезней.

По словам доцента кафедры социологии Хельсинкского университета Лауры Кемппайнен, среди приезжих из стран Глобального Юга «уровень смертности явно ниже по сравнению с теми, кто родился в Финляндии». Кроме того, как говорится в материале, родившиеся за рубежом реже страдают от болезней в пожилом возрасте.

По мнению ученых, это может быть связано с более здоровым образом жизни.

Как добавляет СМИ, в Финляндии одной из главных причин смертности по-прежнему остается злоупотребление алкоголем.