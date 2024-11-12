Ученые выяснили, сколько сахара в день нам можно есть и почему

Известно, что избыток сахара вредит здоровью. Он может повысить риск возникновения диабета, депрессии, ожирения, заболеваний сердца, некоторых видов рака, подагры. Но сколько сахара можно потреблять без вреда для организма?

Новое исследование продемонстрировало, что в день лучше всего получать не более 25 г, или около 6 чайных ложек, сахара. Для этого учёные проанализировали результаты 73 более ранних научных работ.

Согласно результатам нового обзора, когда участники употребляли на одну порцию подслащённых сахаром напитков в неделю больше — риск подагры у них увеличивался на 4%. Когда на две порции больше — увеличивался на 8% и т. п.

Также каждое увеличение потребления напитков с сахаром на 250 мл в сутки было связано с повышением вероятности развития ишемической болезни сердца на 17%.

Наконец, при каждом увеличении потребления фруктозы на 25 г в день риск возникновения рака поджелудочной повышался на 22%.

Сахар может скрываться на этикетках и под другими названиями. Например: сахароза, декстроза, мальтоза, глюкоза, фруктоза, сок тростника, кукурузный сироп/кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

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