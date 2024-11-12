Выявлены клетки, которые помогут в борьбе с любыми вирусами

Ученые из Йельского университета сделали важное открытие, которое может изменить подход к борьбе с вирусами. Исследования показали, что у мышей существуют уникальные иммунные клетки, способные предотвращать реактивацию древних вирусов, а также распознавать и нейтрализовать различные современные вирусы.

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Это открытие позволяет надеяться на создание универсальных методов лечения вирусных заболеваний в будущем. Ученые выяснили, что особые иммунные клетки — B-1 клетки — играют ключевую роль в защите от вирусов.

В ходе экспериментов исследователи создали вирусоподобные частицы и с помощью B-1 клеток обнаружили, что они связываются с оболочками вирусов, включая те, что вызывают такие заболевания, как COVID-19, грипп и ВИЧ. Эти клетки способны распознавать определенные сахара на поверхности вирусных частиц, которые отличаются от тех, что присутствуют на клетках человека.

Ученые уверены, что эти клетки могут стать важным инструментом в борьбе с вирусами. К примеру, антитела, созданные для имитации свойств B-1 клеток, могут помочь в борьбе с новыми вирусами, для которых еще не разработаны вакцины или лекарства.

Кроме того, исследование показало, что у людей также есть подобные клетки, которые могут быть использованы для создания новых методов лечения.