Учёные из Университетского колледжа Лондона и Сиднейского университета обнаружили, что даже пятиминутные фазы активности могут значительно снизить артериальное давление. Исследование опубликовано в журнале Circulation.

Авторы проанализировали данные почти 15 тыс. человек и разделили их по уровню активности на шесть категорий. Результаты показали, что замена пяти минут менее активного поведения на упражнения (например, подъём по лестнице вместо лифта) может снизить систолическое артериальное давление на 0,68 мм рт. ст., диастолическое — на 0,54 мм рт. ст.

Авторы исследования подчеркнули, что даже небольшие изменения в повседневной активности, такие как езда на велосипеде или короткие пробежки, могут оказать положительное влияние на здоровье.