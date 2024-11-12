Ученые обнаружили неожиданную пользу фисташек

Исследование показало, что употребление всего 57 граммов фисташек каждый день может укрепить зрение в пожилом возрасте. Польза для зрения от этих орешков заключается в повышении уровня лютеина. Это антиоксидант, который защищает сетчатку глаза от ультрафиолета и возрастных повреждений. Он также содержится в моркови, капусте и шпинате, но в более низких дозах.

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Ученые из американского Университета Тафтса 12 недель вели наблюдение за 36 здоровыми людьми в возрасте 40-70 лет, половина из которых ежедневно добавляла в свой рацион фисташки. Орехи в их порциях содержали 1,6 мг лютеина. У этой группы через шесть недель было зафиксировано значительное увеличение плотности макулярного пигмента, который защищает глаза от ультрафиолетовых лучей. Этот эффект сохранялся до конца проекта.

Исследование, профинансированное американскими производителями фисташек, было опубликовано в Journal of Nutrition.

Ранее эксперт рассказал, в чем польза ежедневного употребления миндаля. А уральские ученые пришли к выводу, что фисташки, рыба, вишня, миндаль и молоко помогают пожилым людям быть позитивными.