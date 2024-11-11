Чем гены денисовцев помогли современным людям

В 2010 году была опубликована расшифровка генома неандертальца, и его сравнение с генами современных людей показало, что неандертальцы и предки современного человека разумного в прошлом скрещивались.

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Позже выяснилось, что и денисовцы (вымерший вид человека, названный в честь Денисовой пещеры на Алтае, где были впервые найдены останки) также передали свои гены современным людям.

«Это одно из самых захватывающих открытий в области эволюции человека за последнее десятилетие», — призналась Линда Онгаро из Школы генетики и микробиологии Тринити-колледжа в Дублине, первый автор новой обзорной статьи, опубликованной в журнале Nature Genetics. «Распространено заблуждение, что люди произошли вдруг четко от одного общего предка. Но чем больше мы узнаем — тем больше понимаем, что скрещивание с различными гомининами имело место и помогло сформировать тех людей, какими мы стали сегодня», — добавила она.

В отличие от останков неандертальцев, окаменелостей денисовцев найдено совсем мало: кость пальца, челюсть, зубы и фрагменты черепа. Но выделенного из них генетического материала хватило, чтобы получить доказательства по меньшей мере трех событий, в результате которых гены из различных популяций денисовцев попали в генетические сигнатуры современных людей.

Некоторые из них дали современным людям генетические преимущества для приспособления к различным средам обитания.

«Среди них есть генетический локус, который способствует устойчивости к гипоксии или адаптации к низкой концентрации кислорода, что имеет большой смысл, поскольку наблюдается у тибетских популяций; несколько генов, которые обеспечивают повышенный иммунитет; и один, который влияет на липидный обмен веществ, согревая в холод, что дает преимущество популяциям инуитов в Арктике», — перечислила Онгаро.

Она предположила, что более подробный генетический анализ малоизученных популяций, особенно в сочетании с археологическими данными, выявит дополнительные следы денисовского происхождения в геноме современного человека.