Назван витамин, который борется с ночными судорогами

Учёные из Третьей народной больницы в Китае обнаружили многообещающий способ борьбы с ночными судорогами, которыми часто страдают люди старше 50 лет. В ходе клинического исследования с участием 199 человек было установлено, что витамин К2 может значительно снизить частоту, интенсивность боли и продолжительность судорог.

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Участников случайным образом разделили на две группы: одна ежедневно получала 180 мкг витамина К2, а другая — плацебо. По результатам восьминедельного эксперимента у группы, принимавшей витамин, наблюдалось статистически значимое снижение частоты судорог.

Однако учёные подчёркивают, что перед началом приёма любых добавок важно проконсультироваться с врачом, особенно людям, которые принимают антикоагулянты.

Исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

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