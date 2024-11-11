В Сибири нашли способ восстановить иммунитет после коронавируса

Тяжелые последствия перенесенного COVID-19 до сих пор дают о себе знать многим жителям России и всего мира. Постковидный синдром связан, в частности, с ослаблением иммунной системы. Российские ученые нашли способ восстановить ресурсы организма именно после коронавируса.

Специалисты Красноярского научного центра СО РАН вместе с коллегами из Института экспериментальной медицины и Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени академика И. П. Павлова применили для коррекции некоторых состояний иммунной системы особый белок - медиатор иммунитета - и оценили эффективность этого метода.

В исследовании, результаты которого опубликовал журнал "Цитокины и воспаление", принимали участие пациенты от 40 до 65 лет, переболевшие COVID-19. Они получали с перерывом в двое суток три инъекции предложенного учеными белкового препарата интерлейкин-2 (IL-2).