Названы два вида орехов, снижающих риски деменции

Миндаль и кешью без соли показали эффективность в снижении рисков развития деменции, следует из результатов исследования, которое опубликовано в GeroScience. Аналитики из Испании и Уругвая воспользовались крупной базой данных здравоохранения Великобритании и выбрали свыше 50 тысяч участников.

© unsplash

В результате выяснилось, что регулярное употребление орехов помогает снизить риск развития старческого слабоумия на 12%. Врачи рекомендуют делать выбор в пользу несоленых миндаля и кешью. Эффект, по словам исследователей, оставался заметным даже после учета прочих факторов, например пола, показателя ИМТ, возраста, уровня образования и уровня жизни.

Ранее доктор медицинских наук Владимир Захаров заявил, что галлюцинации и бессонница являются одними из первых симптомов деменции с тельцами Леви. По его словам, это заболевание — второе по частоте после болезни Альцгеймера.

До этого ученые рассказали, что люди с первой группой крови обладают повышенной защитой от различных заболеваний, в том числе и таких серьезных, как рак и деменция. Эксперты объясняют это особенностями молекулярного состава крови: у людей с первой группой меньше молекул, которые отвечают за свертываемость крови, что становится причиной оптимизации работы мозга и сердечно-сосудистой системы.