Ученые узнали, какой кофе ускоряет старение

Люди, интересующиеся вопросами старения и продолжительности жизни, знают: один из уверенных маркеров, с помощью которых можно узнать, как быстро изнашивается организм, - это длина теломер, расположенных на кончиках митохондрий. Чем больше лет жизни и ближе ее конец - тем теломеры короче.

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Но на продолжительность жизни влияет не только возраст, но и множество дополнительных факторов - хронические заболевания, неправильное питание и т.д. Исследователи решили выяснить, как влияет на длину теломер (и, следовательно, скорость старения) любимый многими кофе. И оказалось, что натуральный, хорошо заваренный кофе оставляет теломеры без изменений, а растворимый - оказывает заметное негативное влияние.

«Мы стремились изучить связь между потреблением кофе и длиной теломер. В нашем исследовании приняли участие 468 924 человека из британского Биобанка. Были проведены многомерные линейные модели (анализ наблюдений) для оценки взаимосвязи между растворимого кофе, смешанного напитка и фильтрованного кофе с длиной теломер. Анализ результатов наблюдений показал, что потребление растворимого и смешанного кофе отрицательно коррелировало с длиной теломер, которая составляла 0,12 года возрастного уменьшения длины теломер при каждом дополнительном употреблении смешанного кофе и 0,38 года возрастного уменьшения длины теломер - при каждой дополнительной чашке растворимого кофе. Не было выявлено значимой корреляции между количеством фильтрованного кофе и длиной теломер», — сообщили ученые.

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