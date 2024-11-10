Ученые узнали, какой кофе ускоряет старение
Люди, интересующиеся вопросами старения и продолжительности жизни, знают: один из уверенных маркеров, с помощью которых можно узнать, как быстро изнашивается организм, - это длина теломер, расположенных на кончиках митохондрий. Чем больше лет жизни и ближе ее конец - тем теломеры короче.
Но на продолжительность жизни влияет не только возраст, но и множество дополнительных факторов - хронические заболевания, неправильное питание и т.д. Исследователи решили выяснить, как влияет на длину теломер (и, следовательно, скорость старения) любимый многими кофе. И оказалось, что натуральный, хорошо заваренный кофе оставляет теломеры без изменений, а растворимый - оказывает заметное негативное влияние.
«Мы стремились изучить связь между потреблением кофе и длиной теломер. В нашем исследовании приняли участие 468 924 человека из британского Биобанка. Были проведены многомерные линейные модели (анализ наблюдений) для оценки взаимосвязи между растворимого кофе, смешанного напитка и фильтрованного кофе с длиной теломер. Анализ результатов наблюдений показал, что потребление растворимого и смешанного кофе отрицательно коррелировало с длиной теломер, которая составляла 0,12 года возрастного уменьшения длины теломер при каждом дополнительном употреблении смешанного кофе и 0,38 года возрастного уменьшения длины теломер - при каждой дополнительной чашке растворимого кофе. Не было выявлено значимой корреляции между количеством фильтрованного кофе и длиной теломер», — сообщили ученые.
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«В соцсетях опят активно обсуждают статью про "вред" кофе. Но если внимательно прочитать, мы видим, что по категории "заварной", то есть нормальный, сваренный и отфильтрованный кофе из смолотых зерен никакого сокращения теломер и ускоренного старения не вызывал. Речь идет о растворимом кофе, который, действительно, зло. Потому "нормальный кофе" с удовольствием берем, а растворимый - пусть себе останется на полочке в магазине», — прокомментировала результаты исследований биолог, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.