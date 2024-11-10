Ученые нашли способ снизить давление без таблеток

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Сиднея назвали 20-минутную физическую активность доступным методом профилактики проблем с сердцем и давлением, передает Circulation. Мнение специалистов основывается на результатах анализа данных почти 15 тысяч человек.

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У добровольцев исследования были трекеры активности. Анализ показал, что замена 20 минут малоподвижного образа жизни на какие-либо активные действия помогает снизить давление на 0,68 пункта. Специалисты заметили заметные улучшения и у тех, кто также занимался в течение пяти минут.

Исследователи отметили, что физическая активность не обязательно предполагает посещение тренажерного зала. Люди могут просто гулять, подниматься по лестницам или танцевать.

О пользе физической активности также говорили американские ученые. По их утверждению, регулярные упражнения умеренной интенсивности способны снизить артериальное давление как у гипертоников, так и у здоровых людей. Для этого хватит около пяти часов занятий в неделю.

Врач Александр Мясников также предложил способ снижения давления. По его мнению, пациентам следует завести собаку или кошку, так как домашние питомцы дают положительные эмоции. Животные заставляют людей двигаться, что тоже приносит пользу.