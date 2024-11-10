Гинцбург сообщил о статусе разработки вакцины против ВИЧ

Создание вакцины, которая будет защищать от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), представляет собой многоэтапный путь создания. На текущий момент она находится на ранней стадии разработки, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«‎Заход на создание вакцины против ВИЧ - это не прямой путь, сложность состоит в том, что сейчас мы разрабатываем искусственные аналоги белков, которые позволяют создавать антитела широкой специфичности. Это нужно для того, чтобы найти подходы для защиты людей от вирусов, которые очень быстро меняют свою структуру. Когда эта стадия будет завершена, мы перейдем на работу с белком вируса и уже будем знать и уметь подбирать иммунизирующий антиген, который будет создавать антитела от различных генетических вариантов ВИЧ», — сказал он.

Гинцбург пояснил, что к подобным ВИЧ-вирусам, быстро меняющим свою структуру, относятся возбудитель COVID-19 и вирус гриппа.

«‎Мы экспериментально решили эту задачу путем создания антигенов, нейтрализующих все на сегодняшний день известные варианты коронавируса и вируса гриппа», — рассказал ученый.

Он отметил, что работа по созданию вакцины от ВИЧ является целенаправленной и сейчас центр находится на ранних стадиях ее разработки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список из 17 патогенов, для борьбы с которыми необходимо в первоочередном порядке создать и применять новые вакцины. Среди них в группе патогенов, для которых необходимы исследования вакцин организацией был выделен возбудитель ВИЧ типа 1, который вызывает около 95% от всей инфекции.