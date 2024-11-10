Ученые улучшили эффективность средств для борьбы с грибком в 5000 раз

Учёные МГУ нашли способ увеличить эффективность противогрибковых лекарств в 5000 раз

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Учёные МГУ выяснили, как можно значительно повысить эффективность противомикробных пептидов — веществ, используемых для борьбы с грибковыми инфекциями. Секрет в том, чтобы сочетать их с ферментами лактоназами, которые разрушают молекулы, позволяющие грибкам обмениваться сигналами и вырабатывать устойчивость к лекарствам. Это открытие может повысить эффективность лечения в 5000 раз, что значительно улучшит борьбу с грибковыми заболеваниями.

Грибки, как и другие микроорганизмы, способны развивать устойчивость к антибиотикам и противогрибковым средствам. Одной из причин этого является их способность «общаться» друг с другом через молекулы, называемые лактонами, которые регулируют общие действия клеток, включая защиту от внешних воздействий. Используя ферменты лактоназы, учёные могут разрушить эти молекулы, нарушая «коммуникацию» между клетками грибков и тем самым предотвращая развитие устойчивости.

Эксперименты показали, что комбинированные препараты из пептидов и лактоназ значительно усиливают противогрибковое действие. Например, при добавлении лактоназы His6-OPH эффективность бацитрацина повысилась в 100 раз, а полимиксина — в 5000 раз по отношению ко всем протестированным грибкам. Эти результаты подтверждают, что сочетание пептидов с лактоназами может значительно улучшить лечение инфекций, как у людей, так и у растений. В дальнейшем учёные планируют продолжить исследовать такие комбинации для борьбы с грибками в составе смешанных инфекций.