Ученые перечислили основные источники веществ, приводящих к раку

Учёные ПНИПУ определили, в каких бытовых сферах люди сталкиваются с веществами, вызывающими рак

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Учёные Пермского политехнического университета выделили основные источники канцерогенов, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Пресс-служба университета отметила, что такие вещества способствуют развитию рака и могут быть химическими, физическими или биологическими. Специалисты сообщили, что науке известно уже более 500 соединений, способных провоцировать онкологические заболевания, и многие из них окружают людей ежедневно.

Среди наиболее распространённых канцерогенов исследователи выделили нитраты и нитриты, которые содержатся в удобрениях и ряде продуктов, включая мясные изделия. При высоких концентрациях они могут вызывать рак и оказывать токсическое влияние на организм. Учёные рекомендуют уменьшить потребление переработанного мяса и добавлять в рацион свежие овощи и фрукты для получения антиоксидантов, которые снижают окислительный стресс, способный способствовать развитию опухолей.

Также в зону риска входят полициклические ароматические углеводороды, которые выделяются при сгорании топлива и бытовых отходов, особенно в условиях городской среды. Специалисты подчеркнули, что многие из этих веществ летучи и могут причинить вред не только курильщикам, но и окружающим. Кроме того, эксперты рекомендуют жителям загазованных районов использовать очистители воздуха.