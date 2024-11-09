Ученые опровергли негативное влияние соцсетей на здоровье психики

Новое исследование Университета Кертина ставит под сомнение предположения о влиянии социальных сетей на психическое здоровье, выявив минимальную связь между частым использованием соцсетей и такими показателями, как депрессия, тревожность и стресс.

Исследователи объективно оценили время, проведенное на таких платформах, как TikTok, Snapchat и Twitter, с помощью смартфонов участников. Ведущий автор исследования Хлоя Джонс отметила, что само по себе время, проведенное в соцсетях, может незначительно влиять на психическое здоровье, а старший автор Патрик Кларк указал, что использование TikTok даже может положительно влиять на концентрацию.

Однако параллельное исследование Университета Южной Австралии выявило растущую проблему для мужчин, которые придают большое значение лайкам и комментариям в соцсетях. Исследование предполагает, что эти взаимодействия могут усиливать представления о нереалистичных стандартах тела, вызывая у некоторых мужчин «мускульную дисморфию» — навязчивое беспокойство о том, что тело недостаточно мускулисто, что приводит к навязчивому желанию заниматься спортом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.