Как ежедневное употребление молока влияет на женское сердце

Согласно статье Daily Mail, эксперты пришли к выводу, что чрезмерное потребление молока может привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследование, охватывающее данные 101 тысячи человек, в том числе 60 тысяч женщин, проводилось на протяжении 33 лет.

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Выявлено, что ежедневное потребление 400 мл молока увеличивает риск инфарктов и инсультов. Употребление 600 мл и 800 мл повышает риск на 12% и 21% соответственно. Основной причиной этого ученые называют лактозу, которая лучше усваивается женским организмом и увеличивает нагрузку на сердце, способствуя его старению.

В связи с этим ученые рекомендуют частично заменять молоко ферментированными продуктами.