Ученые обнаружили, что функцию памяти выполняют не только клетки мозга

Ранее ученые не сомневались, что именно мозг человека хранит все наши воспоминания. Но вот группа ученых из Нью-Йоркского университета во главе с бывшим россиянином биологом Николаем Кукушкиным сделала удивительное открытие - клетки и других частей тела выполняют функцию памяти.

Это открывает совершенно новые пути для понимания того, считают ученые, как работает память и создает новые возможности для улучшения обучения и лечения заболеваний, связанных с памятью.

Исследование публикует журнал Nature Communications.

Ученые пытались понять, помогают ли клетки других частей тела, запоминать информацию? И как в этом участвует известное неврологическое свойство - эффект интервального повторения? Это когда человек лучше запоминает информацию, если получает ее с перерывами, а не за один раз.

В ходе исследования клетки, не относящиеся к мозгу, неожиданно включили так называемый "ген памяти", который обычно включается в клетках мозга, когда они обнаруживают закономерности в той или иной информации.

Чтобы отслеживать процесс запоминания, ученые заставили клетки, не относящиеся к мозгу, вырабатывать светящийся белок, который указывал, когда ген памяти активен, а когда нет.

В частности, когда импульсы подавались с интервалом, они включали "ген памяти" сильнее и на более длительное время, чем при однократном воздействии.