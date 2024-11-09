Ученые определили максимальную продолжительность жизни человека

Международная группа ученых разработала метод анализа крови для определения биологического возраста человека и так узнала порог человеческой жизни. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Ученые создали динамический индикатор состояния организма, который оценивает способность к восстановлению после стрессов и болезней. С возрастом индикатор снижается, а восстановление организма происходит медленнее. В 120-150 лет организм полностью утрачивает способность к регенерации и разрушается.

Истории известны две долгожительницы — Жанна Луиза Кальман, прожившая 122 года (хотя этот факт оспаривается) и Мария Браньяс Морера, прожившая 116 лет.

Ученые отмечают, что, если бы у человека был способ повышения сопротивляемости организма, он мог бы жить дольше. Но в реальности скорее наоборот — у людей есть механизмы, снижающие продолжительность жизни, — это неправильное питание, низкая физическая активность и окружающая среда. И все равно продолжительность жизни продолжает расти.

Ранее продолжительность жизни людей оценил искусственный интеллект.