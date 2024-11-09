В Новосибирске разработали новый способ синтеза препаратов против рака

Новый подход к синтезу противоопухолевых препаратов на основе платины разработали ученые Института неорганической химии СО РАН в Новосибирске. Новый способ позволяет избежать появления взрывоопасных соединений, которые образуются при наработке вещества в большом количестве, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории химии редких платиновых металлов института Данила Васильченко.

"Особенность противоопухолевых препаратов на основе платины в том, что они токсичны для организма человека. Для избежания этого используются разные методы. Один из них - создание инертных соединений, которые доставляются до места опухоли, не оказывая токсичного воздействия на внутренние органы, после чего активизируются светом", - пояснил Васильченко.

Один из современных методов лечения рака - это фотодинамическая терапия. Она позволяет избирательно уничтожать патологические ткани с помощью химической реакции, активируемой световой энергией. Сейчас в некоторых препаратах ученые используют соединения на основе платины, которая противостоит делению злокачественных клеток.

В процессе исследования таких соединений ученые обнаружили, что их синтез ведется по исторически устоявшейся технологии, и наработка вещества в больших количествах может быть опасна.

"Мы разработали на базе своих же соединений альтернативный подход к синтезу, который избегает стадии, где образуются взрывоопасные соединения. Соответственно, это дает совсем другое направление в развитии таких препаратов", - сказал он.

Ученый пояснил, что исследование проводилось совместно с Институтом химической кинетики и горения СО РАН, где изучают фотохимию таких соединений.