Всего пять минут активности в день сделают вас здоровее

Новое исследование, опубликованное в журнале Circulation, говорит, что даже небольшие периоды физической активности в течение дня могут заметно снизить артериальное давление. Это важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании обработали данные более 14 тысяч человек.

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Поведение и все показатели участников отслеживали с помощью акселерометров, фиксируя данные о сне, времени, проведенном в сидячем положении и разной интенсивности ходьбы. Анализ показал, что увеличение активности, схожей по интенсивности с физическими упражнениями (например, пробежка или велосипед), даже на пять минут связано с улучшением показателей артериального давления.

Всего 5 минут дополнительной активности могут привести к снижению систолического АД на 0,68 мм ртутного столба и диастолического — на 0,54 мм.

Тех, кто занимался больше чем 5 минут, получали более значимые улучшения. Лучший вариант для систолического АД — 20-27 минут упражнений, 10-15 — для диастолического. При этом длительное сидячее время, наоборот, негативно влияло на показатели АД. Медленная ходьба тоже не дала особого эффекта.