Установлена связь между количеством сна и быстротой старения

Новое исследование, проведенное Медицинским университетом Вэньчжоу, показывает, что регулярный сон может существенно повлиять на здоровье и гармоничное старение, сообщает Sciencealert. Работа вышла в BMC Public Health.

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В исследовании участвовали 3306 человек старше 45 лет, в нем отслеживали режим сна в 2011, 2013 и 2015 годах. Через пять лет участников обследовали повторно, и результаты показали, что те, кто спал более семи часов, имели значительно лучшие показатели здоровья.

Исследователи разделили людей на пять групп в зависимости от продолжительности сна: 8–9 часов, 7–8 часов, 5–6 часов; те, кто уменьшал количество сна с 8 до менее чем 6 часов и увеличивал с 6 до более чем 8 часов.

Лучшие результаты показали 17% людей из всех пяти групп, у которых не было хронических болезней, хорошая физическая и когнитивная активность, психическое здоровье. По показателям здорового старения их все равно обогнали 18,1% испытуемых, спавших 7-8 часов. Здоровыми оказались лишь 9,9% людей с убывающим сном , с увеличивающимся — 10,6%. А среди спавших 5-6 часов — лишь 8,8%.

Шансы на здоровое старение в группах с убывающим и увеличивающимся сном были на 36% и 52% ниже, чем у тех, кто сохранял нормальную стабильную продолжительность сна. В исследовании также учитывали дополнительные параметры, такие как вес, употребление алкоголя и пол.

Таким образом, стабильный сон в диапазоне 7–8 часов максимально отсрочит наступление старости и развитие нейродегенеративных заболеваний.