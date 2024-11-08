Найдено лекарство от рака в грибе-паразите

Британские ученые из Ноттингемского университета обнаружили потенциальное лекарство от рака в Cordyceps militaris — грибе, паразитирующем на гусеницах. Исследование опубликовано в научном журнале FEBS Letters.

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Кордицепин, который вырабатывается Cordyceps militaris, ранее показал себя многообещающим лекарством от рака в ряде экспериментов. Но до сих пор было неясно, как именно он действует.

Используя высокопроизводительные методы, команда измерила влияние кордицепина на активность тысяч генов в нескольких клеточных линиях.

Ученые сравнили влияние кордицепина с другими методами лечения, занесенными в базы данных. Оказалось, что вещество воздействует на пути, которые индуцируют рост клеток.

Попав в клетку, кордицепин преобразуется в кордицепинтрифосфат и прерывает сигнал клеточного роста.

«Наши данные подтверждают, что кордицепин служит хорошей отправной точкой для новых лекарств от рака. Например, производные кордицепина могут быть направлены на получение трифосфатной формы препарата, которая будет иметь тот же эффект», — отметили авторы открытия.

Ранее ученые нашли вещество для борьбы с раком в остром перце чили.