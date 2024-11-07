Безопасно ли для здоровья повторно заваривать чайные пакетики

Иногда мы стараемся экономить и используем один пакетик несколько раз. Можно ли так вообще делать?

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Зачастую чайные пакетики содержат измельчённые некачественные листья. Именно в первую заварку они отдают вкус, аромат, полезные вещества. На второй раз в чашке остаётся только подобие чая.

А что насчёт безопасности? Если влажный чайный пакетик оставить на несколько часов при комнатной температуре, то на нём будут размножаться вредные бактерии. Некоторые виды плесени могут быть опасны для здоровья.

Также известно, что пластиковые чайные пакетики могут выделять микрочастицы и наночастицы в напиток. Исследования показывают, что заваривание одного пакетика при температуре 95 градусов по Цельсию на одну чашку выделяет около 11,6 миллиарда микропластика и 3,1 миллиарда нанопластика.

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