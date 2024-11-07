Ученые назвали главные источники канцерогенов в повседневной жизни

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали самые распространенные источники канцерогенов в повседневном окружении человека. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

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Канцерогены — вещества, которые могут вызывать рак или способствовать его развитию. Они бывают химическими (например, некоторые вещества в табачном дыме, асбест, бензол), физическими (ионизирующее излучение и другие явления) или биологическими (некоторые вирусы, включая вирус папилломы человека).

Сегодня науке известно более 500 канцерогенных соединений. С некоторыми из них люди сталкиваются каждый день.

По словам специалистов ПНИПУ, одними из самых повсеместных канцерогенов признаны нитраты и нитриты. Они входят в азотные удобрения, а также содержатся во многих продуктах питания, включая мясные изделия.

В высоких концентрациях нитраты и нитриды провоцируют рак и оказывают токсическое действие на организм. Для защиты здоровья исследователи рекомендуют употреблять меньше переработанного мяса и включать в диету свежие овощи и фрукты, чтобы получать антиоксиданты. Антиоксиданты предотвращают окислительный стресс — одну из возможных причин развития рака.

Кроме того, городские жители регулярно взаимодействуют с полициклическими ароматическими углеводородами и их производными, которые образуются в результате сжигания топлива и горения бытовых отходов и курения.

Некоторые неполные продукты сгорания органических материалов являются крайне токсичными и канцерогенными. Кроме того, многие из них летучи, что создает особую опасность для всех окружающих, уточнили в Пермском Политехе. Специалисты рекомендуют горожанам из загазованных районов не пренебрегать домашними системами очистки воздуха.

Кроме того, известными канцерогенами выступают солнечный ультрафиолет и такие патогены, как бактериальный возбудитель гастрита Helicobacter pylori и вирус гепатита B. Защититься от них можно с помощью SPF-крема, соблюдения гигиены и вакцинации соответственно.