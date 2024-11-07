Новый сенсор диагностирует заболевания почек на ранних стадиях

В Южной Корее ученые создали революционный биосенсор, который помогает диагностировать заболевания почек на самых ранних стадиях. В отличие от традиционного метода анализа креатинина в крови, новый сенсор измеряет уровень SDMA — вещества, которое накапливается в организме при нарушении работы почек.

© Ferra.ru

SDMA — побочный продукт расщепления белков, который не выводится из организма и накапливается в крови, если почки не справляются с его фильтрацией. Уровень SDMA начинает повышаться при потере 25−40% функции почек, что делает его более чувствительным и точным индикатором, чем креатинин, который значительно повышается только при серьезных проблемах с почками.

Разработанный биосенсор позволяет быстро и безболезненно измерить уровень SDMA в моче, что значительно упрощает диагностику. Это устройство не требует забора крови и может быть использовано как в клиниках, так и в удаленных районах с ограниченными ресурсами.

Основой нового сенсора являются специальные пептиды, которые связываются с SDMA. Они встроены в наноматериалы, что повышает чувствительность и точность устройства. Такой подход позволяет не только точно определить наличие проблем с почками, но и значительно улучшить мониторинг их состояния.