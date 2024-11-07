Найдены новые генетические факторы риска межпозвоночной грыжи

Ученые из Университета Оулу (Финляндия) обнаружили 41 новую область генома, оказывающую влияние на риск развития грыжи межпозвоночного диска. Они находятся в непосредственной близости от генов, отвечающих за воспаление. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

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Межпозвоночная грыжа — самая частая причина болей в нижней части спины, которая нередко требует хирургического лечения. Для этой патологии характерно выпячивание части межпозвоночного диска из пространства между телами позвонков. Сдавливая нервные структуры и другие ткани, такие образования могут вызывать боли при нагрузке и в покое, онемение и потерю чувствительности в конечностях.

К факторам риска, способным спровоцировать появление межпозвонковой грыжи, относят перегрузки, травмы, нарушения осанки, избыточный вес и аномалии развития. Роль генетических факторов в дегенерации межпозвонковых дисков была установлена относительно недавно. Науке уже известно, что на риск патологии могут влиять 23 геномных области.

В рамках нового исследования генетических данных и состояния здоровья 829 699 добровольцев ученые выявили 41 дополнительную область, определяющую вероятность появления межпозвонковой грыжи. Научный коллектив определил, что обнаруженные области располагались в непосредственной близости от генов, регулирующих воспаление и синаптическую передачу нервного импульса.

Пять новых участков генома были связаны с тяжелым течением патологии, требующим хирургического вмешательства. Также были идентифицированы гены, влияющие на продолжительность и интенсивность боли в спине.

Ученые отметили, что полученные результаты и наборы данных можно будет использовать для разработки медицинских и профилактических решений в будущем. Например, генетические данные о силе боли могут пригодиться для создания анальгетиков для пациентов с грыжей межпозвоночного диска.