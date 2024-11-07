Ученые назвали продукт, который помогает улучшить зрение

Ежедневное употребление фисташек может помочь улучшить здоровье глаз, утверждают исследователи.

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Согласно новому исследованию, проведенному в Школе науки о питании и политике им. Фридмана при Университете Тафтса, добавление в рацион двух унций (около 56 граммов) очищенных и обжаренных фисташек в течение 12 недель заметно улучшает плотность макулярного пигмента в сетчатке глаз.

Макулярная дегенерация - это одна из основных причин потери зрения у людей старше 60 лет. Главным компонентом, который обеспечивает пользу фисташек для зрения, является лютеин - растительный пигмент, который особенно хорошо усваивается из орехов. Лютеин защищает макулу от повреждений, вызванных синим светом.

Исследование, поддержанное Американской ассоциацией производителей фисташек и Национальным институтом здравоохранения, показало, что у участников эксперимента уровни лютеина начали повышаться уже через шесть недель и удвоились к концу эксперимента.

Наиболее подвержены риску макулярной дегенерации курильщики, люди с наследственной предрасположенностью, те, кто имеет избыточный вес, и люди с гипертонией. В то время как для лечения запущенной стадии заболевания могут быть применены различные методы, на ранних этапах оно лучше поддается коррекции через диету и пищевые добавки, сообщает medicalnewstoday.com.

Ранее новости сообщали, что злоупотребление алкоголем оказывает существенное негативное воздействие не только на печень и почки, но и на зрительную систему.