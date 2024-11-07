Стало известно, как снизить риск инсульта при «плохой» генетике

Ученые из Центра женского здоровья Бргама в Бостоне установили, что здоровый образ жизни в соответствии со шкалой Brain Care Score (BCS) снижает риск инсульта и деменции даже при генетической предрасположенности. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

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Brain Health Score (BCS) — это новый индекс, оценивающий приверженность человека здоровому образу жизни и влияние последнего на здоровье мозга. Оценка BCS обычно состоит из 21 пункта и основана на 12 факторах здоровья, связанных с физическим, образом жизни и социально-эмоциональным благополучием.

Факторы можно поделить на физические (здоровая диета, упражнения, качественный сон и нормальное давление), поведенческие (курение, употребление алкоголя, когнитивные тренировки) и социально-эмоциональные (уровень стресса, наличие социальных связей и чувство цели в жизни).

Исследование с участием 368 тысяч добровольцев подтвердило, что высокие баллы по шкале BCS, отражающие здоровые привычки, тесно связаны со снижением риска инсульта и деменции в пожилом возрасте. Кроме того, даже небольшое повышение BCS (на пять пунктов) оказалось значимым фактором защиты от этих заболеваний для людей с генетической предрасположенностью.