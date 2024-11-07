Грибок-кордицепс помог подавить сразу несколько форм рака

Биологи обнаружили, что вещество кордицепин, вырабатываемое грибами-кордицепсами, подавляет рост сразу нескольких форм рака в результате того, что оно блокирует работу двух цепочек генов - PI3K и ERK - связанных с размножением клеток. Об этом сообщила пресс-служба Ноттингемского университета.

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«Мы уже много лет изучаем действие экстракта кордицепсов на болезни. Проведенные нами опыты показывают, что вещество кордицепин, вырабатываемое этими грибами, является перспективной основой для разработки новых лекарств от опухолей. Также нам удалось раскрыть механизмы его действия, что поможет разработать более эффективные и безопасные аналоги этого соединения», — пояснила доцент Ноттингемского университета (Великобритания) Корнелия де Мур, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, грибы-кордицепсы - одни из самых необычных обитателей тропиков Нового Света и Евразии. Представители этого рода обладают способностью управлять поведением насекомых и использовать их личинок и взрослых особей для переноса своих спор и размножения. Экстракт некоторых видов этих грибов активно используется в традиционной китайской медицине для лечения большого числа болезней, что привлекает к нему внимание со стороны биологов и медиков.

В ходе опытов зарубежные ученые недавно обнаружили, что вещество кордицепин, присутствующее в экстракте этих грибов, способно подавлять рост сразу нескольких форм злокачественных опухолей. Это открытие побудило ученых детально изучить действие кордицепина на культуры быстроразмножающихся эмбриональных стволовых клеток, а также на несколько вариаций быстро и медленно растущих культур клеток рака груди и других опухолей.

В ходе этих наблюдений ученые проследили за тем, как изменилась активность большого числа генов в стволовых и раковых клетках при попадании в них кордицепина, и обнаружили, что это вещество блокировало работу двух цепочек генов, PI3K и ERK, связанных с размножением клеток. Это происходило в том случае, если молекулы кордицепина соединялись с несколькими остатками фосфорной кислоты и становились похожими на клеточную "энерговалюту" АТФ.

Как отмечают ученые, появление подобных производных кордицепина во всех типах стволовых и опухолевых клеток приводит к полной остановке деления за очень короткое время, составлявшее порядка 30 минут. Это говорит об универсальном и очень быстром механизме действия кордицепина на быстроделящиеся клетки, что делает это вещество и его производные перспективными кандидатами на роль основы для лекарств от рака с широким профилем действия, подытожили биологи.