Ученые создали метод для визуализации ДНК вирусов и мутаций

В пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина Ю. А сообщили, что ученые вуза разработали метод, который позволяет визуализировать структуру молекул ДНК, в том числе вирусов, с высокой чувствительностью к изменениям. Это достижение, по словам специалистов, упростит восприятие генетической информации и поможет создавать базы данных с уникальными идентификаторами мутаций.

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Метод поляризационного картирования и сопутствующие алгоритмы и программы позволяют генерировать изображения, соответствующие структуре молекул ДНК. Это поможет биологам и медикам быстрее анализировать вирусы и их мутации. В отличие от традиционного текстового представления, теперь генетическая информация будет отображаться в виде наглядных картинок, что ускорит процесс исследования, отметили в пресс-службе.

Особенно важно это для изучения мутаций вирусов, которые могут приводить к появлению новых, более опасных штаммов. Визуализация генетических изменений поможет в совершенствовании вакцин и лечении заболеваний. Например, даже небольшие отличия в нескольких нуклеотидах будут легко заметны благодаря высокой чувствительности метода.