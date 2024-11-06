Специалисты рассказали, что приводит к деменции

Исследование, опубликованное в European Journal of Public Health (EJPH), показало, что риск развития деменции повышают гипертония, малоподвижный образ жизни, низкий уровень образования, депрессия, одиночество, диабет и курение.

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Ученые из Италии проанализировали образ жизни и состояние здоровья 130 тысяч человек. Результаты показали, что ключевую роль в патогенезе этого заболевания играет повышенное артериальное давление. Если удерживать давление в норме до 65 лет, то риск развития деменции уменьшается на 6,3%.

Достичь этого можно за счет правильного питания, физической активности и при необходимости с помощью препаратов. Пассивный образ жизни после 65 лет, как отмечают ученые, увеличивает риск когнитивных нарушений на 5,9%, поэтому для здоровья мозга рекомендуется тренироваться в любом доступном формате.

Также исследование выявило связь между образованием и риском деменции. Высшее образование снижает вероятность ее развития на 5%. Важное значение имеет и психологическое здоровье: депрессия после 65 лет повышает риск проблем с памятью и вниманием на 4,5%. Изоляция и одиночество также усиливают угрозу когнитивных нарушений на 4,4%, диабет — на 3,9%, а курение — на 2,4%.