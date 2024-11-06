На Ямале применили инновационный метод лечения рака

В радиотерапевтическом корпусе Новоуренгойской ЦГБ врачи применили инновационный вариант лучевой терапии — лечение под контролем дыхания. В чем он заключается и как проходит уникальная процедура, рассказали в медучреждении.

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«Это техника, при которой пациент делает глубокий вдох и задерживает дыхание на период подачи дозы радиации, оберегая тем самым здоровые органы. Лучевая терапия с синхронизацией дыхания рекомендована пациентам с образованием молочных желез или в области грудной клетки», — пояснили в telegram-канале Новоуренгойской горбольницы.

Одной из первых пациенток, в лечении которой врачи использовали терапию под контролем дыхания, стала женщина со злокачественной опухолью груди. Сначала специалисты учили ее правильно дышать. Глубокий вдох наполняет легкие воздухом, грудная клетка расширяется, а расстояние до сердца увеличивается. Это позволяет избегать воздействия радиации.

«Специалист наблюдает за дыханием и <...> помогает держать оптимальный ритм. 15 сеансов лучевой терапии должны закрепить результат операции и удалить оставшиеся опухолевые клетки», — рассказали в радиотерапевтическом корпусе.

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