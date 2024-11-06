Ученые нашли связь между кишечными микробами и стрессом

Новое исследование показало важную роль кишечной микробиоты в регулировании реакции на стресс через взаимодействие с циркадными ритмами организма. Результаты открывают возможности для разработки новых микробных терапий, которые помогут людям лучше справляться со стрессом и связанными с ним психическими заболеваниями.

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Давно известно, что стресс сбивает циркадные ритмы человека, нарушая режим сна и бодрствования. Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Корка (Ирландия), сосредоточилось на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) оси — главной системе организма, отвечающей за реакции на внешние раздражители. Именно она, как считается, связывает стресс и циркадные ритмы. Однако каков конктретный механизм этого процесса до сих пор было непонятно.

Авторы нашли неожиданного «посредника»: триллионы кишечных микроорганизмов. Они управляют гормональными реакциями на стресс, вырабатывая те или иные вещества в зависимости от времени суток. У всех микроорганизмов есть собственные циркадные ритмы, которые взаимодействуют с суточным ритмом человека, сильно влияя на него. Исследование опубликовано в Cell Metabolism.Выяснилось, что истощение микробиоты кишечника приводит к гиперактивации ГГН-оси. Главную роль в этом играют специфические кишечные бактерии, в частности штамм лактобактерий Limosilactobacillus reuteri). L. reuteri контролирует выработку глюкокортикоидов (гормонов стресса).

Плохое питание и стресс мешают нормальной «работе» бактерий, нарушая циркадные ритмы. Кроме того, из-за собственных ритмов бактерий человек по-разному реагирует на стресс в течение дня. Например, по всей вероятности, поэтому многие люди так раздражительны по утрам, «при переходе от сна к бодрствованию».

Руководитель исследования профессор Джон Крайан: