Общественники сообщили об острой нехватке обезболивающих

По мнению представителей союза, нынешний фокус законодателей на паллиативных пациентах оставляет без внимания группы, нуждающиеся в поддержке из-за хронической боли, например, онкологических больных, пациентов с ВИЧ, мультирезистентным туберкулезом, болезнью Паркинсона и другими тяжелыми заболеваниями.

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В качестве выходы ВСП предложил создать Всероссийский регистр пациентов с хронической болью, что позволило бы улучшить контроль и оценку распространенности хронической боли и эффективность диспансерного наблюдения. Также предложено организовать специализированную Службу контроля болевых синдромов и Единый научно-методический центр для обеспечения научной поддержки профильных медицинских ассоциаций.

Кроме того, союз пациентов просит поручить разработку отдельных клинических рекомендаций по лечению хронической боли без привязки к диагнозам. По мнению ВСП, это обеспечит пациентам с хроническим болевым синдромом доступ к более разнообразным методам обезболивания, включая как медикаментозные, так и немедикаментозные подходы.

Минздрав в свою очередь сообщил, что использование нестероидных противовоспалительных средств и опиоидных анальгетиков в обезболивании для различных категорий пациентов уже регулируется, а финансирование на эти цели предоставляется регионам из федерального бюджета. В ведомстве отметили, что наркотические и психотропные препараты применяются в специализированной помощи для ряда медицинских профилей, таких как хирургия, ревматология, анестезиология и гинекология.

Росздравнадзор напомнил, что с 2015 года работает горячая линия, на которую поступило более 200 тысяч обращений по вопросам обеспечения обезболивающими препаратами, из которых только 1,5% касались конкретных вопросов обеспечения обезболивающей терапии. Внештатный специалист Минздрава по паллиативной помощи Диана Невзорова отметила «Известиям», что внимание к проблеме обезболивания значительно возросло за последние годы благодаря развитию паллиативной медицины.

Ранее исследование Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи показало, что к 2035 году средний вес россиян может увеличиться на почти 6 килограммов, если население не скорректирует свои пищевые привычки. Также российские власти намерены ужесточить контроль за качеством масок и респираторов в медучреждениях.