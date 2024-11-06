Вредно ли есть ночью

Исследование, опубликованное в журнале Diabetologia, обнаружило, что ночной прием пищи может повышать риск хронических заболеваний. Работа была проведена исследователями из Университета Южной Австралии на примере работников, которые трудятся в ночные смены. В шестидневном эксперименте участвовали 55 взрослых людей с нормальным индексом массы тела.Участники были разделены на три группы: те, кто ничего не ел ночью; те, кто перекусывал; те, кто ел полноценные приемы пищи. Все они бодрствовали ночью и спали днем в течение четырех суток, на пятые восстанавливали обычный режим сна и питания, а на шестой проводился тест на уровень глюкозы в крови.

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У участников, которые ели в ночную смену, толерантность к глюкозе была значительно хуже по сравнению с теми, кто голодал ночью.

«Мы обнаружили, что у тех, кто ел ночью, уровень глюкозы в крови резко возрастал, тогда как у людей, голодавших по ночам, наблюдалось повышение секреции инсулина, что помогало поддерживать нормальный уровень сахара», — говорит профессор Леони Хайлбронн, один из авторов исследования.

Известно, что у тех, кто работает в ночные смены, чаще встречаются диабет и заболевания сердца, у них чаще есть избыточный вес. Исследование предполагает, что время приема пищи в появлении этих проблем может играть ключевую роль. Чувствительность к инсулину была нарушена у всех участников исследования. Это добавляет доказательств, что бодрствование по ночам ухудшает метаболизм глюкозы.