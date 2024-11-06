В России создали синтез трех лекарств от редких заболеваний

Ученые университета "Сириус" в рамках проекта, реализуемого при поддержке Российского научного фонда (РНФ), разработали технологии производства трех препаратов для лечения редких наследственных заболеваний, аналогов которых в России нет, и планируют начать выпуск в 2025 году. Об этом заявил директор Научного центра трансляционной медицины университета "Сириус" Роман Иванов.

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«‎Проект заключается в разработке технологий синтеза трех орфанных препаратов, предназначенный для лечения редких наследственных заболеваний. Мы уже разработали технологии производства трех таких лекарственных препаратов. Важно, чтобы такие дорогостоящие и жизненно необходимые российским пациентам препараты полностью производились в нашей стране», — сказал Иванов в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной стратегии РНФ, направленной на укрепление технологического суверенитета России

Он отметил, что сейчас такие препараты Россия закупает у зарубежных партнеров по дорогостоящей цене. Переход на собственное производство позволит стране вкладывать средства в развитие отечественной науки, а не финансировать косвенно развитие зарубежной.

По словам Иванова, запуск производства препаратов будет произведен резидентом инновационного научно-технологического центра "Сириус" - компанией КФР. Планируется, что выпуск лекарств начнут в первом полугодии 2025 года на базе производственной аптеки, которая сейчас строится в "Сириусе".

Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, климата, клинической психологии. В исследования с первых дней включены студенты магистратуры и аспирантуры.