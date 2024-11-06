Найден фактор успешного восстановления после инсульта

Инсульт – внезапное нарушение кровообращения в головном мозге, часто приводящее к инвалидности. Японские ученые из Университета Кобе представили неожиданные данные, которые могут перевернуть наши представления о профилактике тяжелых последствий инсульта. В опубликованном в журнале Topics in Stroke Rehabilitation (TSR) исследовании, охватившем более 522 тысяч пациентов, обнаружена удивительная закономерность: оптимальный индекс массы тела (ИМТ) для минимизации риска инвалидности после инсульта – это не худенькое телосложение, а значение, находящееся на верхней границе нормы.

© runews24.ru

Исследование проводилось с использованием модифицированной шкалы Рэнкина (mRS), которая оценивает степень инвалидности пациентов. Ученые анализировали состояние пациентов как при поступлении в больницу, так и при выписке, выясняли динамику изменений и их связь с ИМТ. Результаты оказались поразительными: ИМТ в 24,7 кг/м² показал себя наиболее благоприятным для восстановления после инсульта. Этот показатель находится на грани верхней границы нормы (18,5-25 кг/м²), что указывает на некоторую "защитную" роль умеренного избытка веса.

Более того, исследование выявило тревожную статистику: у 60,1% пациентов наблюдалось ухудшение состояния в период госпитализации, а 45,7% были выписаны с высоким баллом по шкале mRS, что свидетельствует о значительной инвалидности. Именно лица с ИМТ около 24,7 кг/м², находящиеся, можно сказать, "на грани" избыточного веса, демонстрировали наиболее эффективное восстановление.

Ученые подчеркивают U-образную зависимость между ИМТ и последствиями инсульта. Это означает, что как недостаточный вес (дефицит массы тела), так и значительный избыточный вес (ожирение) увеличивают риск тяжелой инвалидности после инсульта. Получается, что крайности вредны, а золотая середина, представленная ИМТ около 24,7 кг/м², может существенно снизить вероятность тяжелых последствий.