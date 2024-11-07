Ученые прогнозируют рост заболеваемости раком во всем мире

Ученые из Университета Чарльза Стерта в Австралии спрогнозировали, что число случаев развития рака увеличится на 76,6% — с 20 миллионов в 2022 году до 35,3 миллиона в 2050 году. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

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Анализ заболеваемости 36 видами рака в 185 странах и территориях также показал, что число смертей также вырастет на 89,7% — с 9,7 миллиона до 18,5 миллиона.

Ученые выявили серьезные различия в динамике заболеваемости раком между странами с разным уровнем Индекса человеческого развития (ИЧР), отражающим средний уровень здоровья, образования и доходов населения. Так, в странах с низким ИЧР число новых случаев рака может почти утроиться, увеличившись на 142,1%, а смертность — вырасти на 146,1%. В странах с очень высоким ИЧР ожидается сравнительно меньшее увеличение заболеваемости и летальности — на 41,7% и 56,8% соответственно.

Наибольшее увеличение бремени рака прогнозируется в Африке, где к 2050 году число диагностируемых случаев может вырасти на 139,4%, а смертность — на 146,7%. В Европе, напротив, возможен самый низкий прирост заболеваемости (24,6%) и смертности (36,4%).

Также исследование выявило различия по полу: рост числа случаев рака у мужчин к 2050 году ожидается на уровне 84,3%, а летальности — на 93,2%, что выше показателей у женщин (68,5% и 85,2% соответственно). К факторам, влияющим на это неравенство, относят высокую распространенность факторов риска (таких как алкогольная и табачная зависимость) среди мужского населения, а также низкое качество скрининговых и лечебных услуг в некоторых регионах.