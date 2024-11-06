Тульские ученые уменьшат приборы для измерения сахара в крови

В России создали наноматериал, который позволит улучшить качество анализов крови на сахар

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Учёные из Тульского государственного университета разработали новый нанокомпозитный материал, который поможет уменьшить размеры и повысить эффективность биосенсоров для контроля уровня глюкозы в крови. Работа велась в рамках проекта «Приоритет-2030», сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ. В будущем этот материал сможет стать основой для компактных биосенсоров, которые можно будет производить в России.

Разработчики использовали материалы из редокс-активных полимеров, которые проводит электричество, добавляя к ним углеродные нанотрубки для повышения проводимости и заполнения пустот. Учёные отметили, что использование таких элементов помогает улучшить электропроводность, что особенно важно для устройств, нуждающихся в стабильной передаче сигнала, таких как сенсоры и батареи. Технология создания нового материала включает золь-гель синтез, позволяющий переходить от жидкой к твёрдой фазе.

В Министерстве науки подчёркивают, что новый материал может найти применение в медицине, биотехнологии и химической промышленности, а также в разработке имплантируемых устройств для постоянного мониторинга. Эксперты считают, что такие универсальные датчики улучшат диагностику и повысят качество жизни людей с диабетом и другими заболеваниями, требующими регулярного контроля уровня глюкозы.